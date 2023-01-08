ВКС России за сутки сбили пять самолетов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Истребительная авиация ВКС России сбила пять украинских военных самолетов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 8 января.

— Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины, — отметил он.

По его словам, российским военным удалось сбить украинский истребитель Су–27 и Су–24 на территории населенного пункта Лозовое и Изюм Харьковской области. Также был сбит украинский самолет МиГ–29 в районе населенного пункта Веселое в ДНР, говорится в Telegram-канале Минобороны России.

В этот же день ВС России использовали в зоне спецоперации на Украине самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан».

Накануне в Донбассе произошла танковая дуэль между тремя российскими и двумя украинскими танками. На кадрах видно, как один из трех российских танков направляется с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других отвлекают внимание украинского отряда, расположившегося на другой стороне.