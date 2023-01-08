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Премьер Шмыгаль заявил, что Украина стала крупнейшим в мире минным полем

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Премьер Шмыгаль заявил, что Украина стала крупнейшим в мире минным полем
Фото: shutterstock

Из-за спецоперации на Украине появилось самое большое в мире минное поле площадью около 250 тысяч квадратных метров. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью южнокорейскому агентству Yonhap.

— Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей, — сказал он.

По данным агентства, размер заминированной территории превышает Корейский полуостров, общая площадь которого составляет около 221 221 тысячи квадратных километров, а также Лаоса и Румынии, где эти показатели равны примерно 238 тысяч квадратных километров каждая.

США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

На днях Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму три миллиарда долларов. Он будет включать в себя БМП, гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля — воздух».

Украина Спецоперации Разминирование
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