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Эрдоган заявил, что Турция будет поставлять зерно из РФ бедным странам Африки

Егор Провоторов
В мире
Эрдоган заявил, что Турция будет поставлять зерно из РФ бедным странам Африки
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы поставок через территорию своей страны российского зерна в бедные государства Африки. Об этом турецкий лидер заявил на встрече с представителями женских организаций в Анталье в воскресенье, 8 января.

Глава государства напомнил, что его российский коллега Владимир Путин выразил готовность отдавать зерно бесплатно, чтобы Турция отправляла его бедным странам Африки. Анкара выразила готовность перерабатывать его в муку и затем переправлять в африканские государства.

Эрдоган подчеркнул, что от 44 до 46 процентов сельскохозяйственной продукции вывозится из украинских портов в европейские страны, а не в нуждающиеся в ней государства. Турецкий лидер заверил, что Анкара будет прилагать активные усилия для поставок сельскохозяйственной продукции по зерновому коридору бедным странам Африки, пишет ТАСС.

В середине декабря Эрдоган заявил, что достижение мира на Украине возможно лишь при помощи переговоров, примером для которых может послужить четырехсторонняя зерновая сделка.

Африка Россия Турция
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