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Народный календарь. Что исключить из рациона 12 января, чтобы уберечь здоровье
12 января Православная церковь чтит память христианской святой Анисии Солунской.
На Анисью зимнюю нельзя употреблять пищу с солью — это приведет к проблемам со здоровьем. Также в этот день запрещено шить и прясть, так как это может принести несчастье.
Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе накличете на себя беду. Кроме того, лучше не принимать 12 января подарки от чужих или малознакомых людей.
Приметы погоды:
Снег пошел — к пасмурному лету.
Южный ветер — к теплому лету и хорошему урожаю.
Западный ветер — в реках рыбы будет много.
Солнечный день сулит потепление.
Именины отмечают: Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.
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Приметы и советы
Народный календарь. Что исключить из рациона 12 января, чтобы уберечь здоровье Народный календарь. Как покончить с горестями 11 января Народный календарь. Что сделать 10 января, чтобы упрочить мир в семье Народный календарь. Как 9 января узнать, скоро ли выйдешь замуж Народный календарь. Как обрести счастье в Собор Пресвятой Богородицы, 8 января
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