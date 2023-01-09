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Приметы и советы

Лолита рассказала о своем втором гражданстве на фоне введенных против нее санкций

Егор Провоторов
Общество
Лолита рассказала о своем втором гражданстве на фоне введенных против нее санкций
Фото: Youtube / Galich Ida

Известная российская певица Лолита Милявская дала комментарий относительно своего попадания в антироссийский санкционный список Киева, в котором она значится якобы как гражданка Украины.

На своей странице в одной из социальных сетей исполнительница призналась, что у нее есть не только паспорт гражданки Российской Федерации. Милявская также рассказала о наличии у нее израильского гражданства.

Лолита заметила, что его ей выдали по месту захоронения отца, которого выгнали с Украины в Израиль в середине 1970-х. Украинского гражданства у артистки нет и она удивилась тому, что киевские власти решили приписать ей его, пишет портал 7Дней.

До этого российский поп-музыкант Филипп Киркоров прокомментировал свое попадание в санкционный список украинских властей. Исполнитель заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский сильно вошел в роль политика и своими действиями, которые ему «присылают из-за океана», ведет свою страну к «пепелищу». Киркоров также назвал президента Украины «зайкой» и напомнил, как давал ему подзатыльник в одном из клипов.

Лолита Милявская Украина Знаменитости Израиль Гражданство
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