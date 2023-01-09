Киркоров назвал Зеленского «зайкой» в ответ на попадание в санкционный список

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Популярный российский поп-исполнитель Филипп Киркоров прокомментировал свое попадание в санкционный список украинских властей. Он лично обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому, с которым давно знаком.

На странице в одной из своих социальных сетей музыкант написал, что украинский лидер сильно вошел в роль и своими действиями, которые ему «присылают из-за океана», ведет свою страну к «пепелищу».

Российский певец подчеркнул, что из-за антироссийской пропаганды на Украине у людей не осталось возможности услышать своих родственников и другие альтернативные мнения.

— А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя, — написал артист, слова которого приводит РИА Новости.

Публикацию Киркоров сопроводил видеороликом, снятым на песню «Просто подари», в котором снялся нынешний глава Украины. На кадрах поп-исполнитель дает подзатыльник тогда еще незадачливому актеру.

Накануне украинской президент подписал указ, согласному которому против 119 российских деятелей культуры вводятся персональные санкции. В черный список попали артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и некоторые другие исполнители и шоумены.