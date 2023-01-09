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Россиянам напомнили о следующих длинных выходных в 2023 году

Евгений Жуков
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных в 2023 году
Фото: shutterstock

Роструд напомнил жителям страны о следующих длинных выходных в 2023 году.

В публикации говорится, что после новогодних каникул длинные выходные ожидают граждан России с 23 по 26 февраля к празднику День защитника Отечества.

— Мы подготовили для вас памятку о длинных выходных и праздниках в 2023 году. В феврале отмечаем День защитника Отечества — длинные выходные с 23 по 26, — передает Telegram-канал Роструда.

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных в 2023 году Фото: Telegram / Роструд

До этого депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Максим Иванов заявил о необходимости сокращения новогодних каникул. По его мнению, в России нужно сократить новогодние каникулы, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня.

В свою очередь депутат Госдумы по социальной политике от партии ЛДПР Ярослав Нилов подчеркнул, что разговор о сокращении количества выходных дней на новогодние праздники необходимо обсуждать, однако просто сократить эти выходные будет неверным решением. По мнению политика, следует провести соответствующее социсследование среди населения.

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