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Россиянам объяснили, кому увеличат социальные выплаты с 1 февраля

Евгений Жуков
Финансы
Россиянам объяснили, кому увеличат социальные выплаты с 1 февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году приведет к повышению государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему — маткапитала, выплат по уходу за ребенком и декретных. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

С 1 февраля существенно вырастет маткапитал. Так, на первого ребенка он увеличится на 65 тысяч рублей и будет составлять 589,5 тысячи, а на второго малыша — на 86 тысяч и возрастет до 779 тысяч рублей.

При этом если родители уже делали оформление данных выплат на первого ребенка, то размер суммы на второго будет равняться 189,5 тысячи рублей, где надбавка составит 20,9 тысячи.

По словам специалиста, возрастет и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 8630 рублей, но не более 33281 рубля. Эксперт отметила, что данное пособие смогут оформить не только работающие, но и безработные родители.

Также вырастут размеры пособий, которые получают женщины в декретном отпуске, минимальное пособие при отпуске, заработок для оплаты больничных и выплаты на новорожденных, передает слова Лебединской агентство «Прайм».

До этого сообщалось, что социальный фонд России одобрил единое пособие на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Новая практика заменила нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки, среди них которых две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3-х лет, и столько же ежемесячных выплат на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет.

МРОТ Пособия Выплаты
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