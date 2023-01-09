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Деформационные швы обновили на 64 мостах Москвы

Полина Долганова
Город
Деформационные швы обновили на 64 мостах Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства в 2022 году отремонтировали и заменили конструкции деформационных швов на 64 мостах в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы выполняются в рамках ремонта инженерных объектов, так как из-за климата и интенсивного движения швы рано или поздно разрушаются. Из-за этого на дороге может образоваться порог, который для водителей ощущается как удар.

Бирюков напомнил, что деформационные швы представляют собой специальные стыки в конструкции моста, которые разделяют его на несколько секций, подытожили в Telegram-канале «Комплекс городского хозяйства Москвы».

До этого Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства начали работы в рамках второго этапа капитального ремонта Тульской эстакады на юге столицы. Также они провели ремонтно-восстановительные работы на поверхности пролетных строений и проложили новые системы водоотведения. По словам заммэра, на втором этапе аналогичные работы проведут на участке от Малой Тульской улицы до 4-го Рощинского проезда.

Строительство Петр Бирюков Мосты
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