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Столичные службы начали второй этап капремонта Тульской эстакады на юге Москвы

Араз Салехов
Город
Столичные службы начали второй этап капремонта Тульской эстакады на юге Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Тульская эстакада Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства начала работы в рамках второго этапа капитального ремонта Тульской эстакады на юге столицы. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Работы на объекте начались в конце июня, в рамках первого этапа отремонтировали участок от Автозаводского моста до Малой Тульской улицы. Заменили защитный слой бетона, гидроизоляцию и деформационные швы дорожного полотна, уложили асфальт и нанесли разметку, — отметил он.

Также в ходе работ специалисты провели ремонтно-восстановительные работы поверхностей пролетных строений и проложили новые системы водоотведения. По словам заммэра, на втором этапе аналогичные работы проведут на участке от Малой Тульской улицы до 4-го Рощинского проезда.

— В настоящее время ведется демонтаж асфальтобетонного покрытия и защитного слоя гидроизоляции. В зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта, установлены ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки, нанесена временная разметка, — заключил Бирюков.

Помимо этого, столичные службы начали уборку снега в столице. В ходе работ задействованы около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Коммунальная техника, по словам заммэра, раз в несколько часов проводит сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий в сочетании с противогололедной обработкой.

Также стало известно о завершении реконструкции 15 водоемов в Москве в этом году. Бирюков уточнил, что работы начались еще на 10 водных объектах. Они будут завершены в 2023 году.

Петр Бирюков Москва Капитальный ремонт
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