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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Бахмутское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в штабе теробороны.

Населенный пункт располагается к северо-востоку от Артемовска.

— По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС РФ освободили Бахмутское, — говорится в сообщении штаба в Telegram.

До этого советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.

30 декабря 2022 года командование украинской армии направило отряды с зарубежными наемниками в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление Вооруженных сил Российской Федерации.

Отряды представляют собой мобильные группы с оружием западного производства. Координация групп с командованием ведется через переводчиков, поскольку наемники не знают русский язык. Уточняется, что группы передвигаются на бронеавтомобилях Hummer.

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