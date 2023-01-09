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Заммэра Москвы Сергунина подвела итоги работы новогодних инфоцентров для туристов

Лейла Алиева
Город
Заммэра Москвы Сергунина подвела итоги работы новогодних инфоцентров для туристов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 70 тысяч москвичей посетили во время каникул туристические информационные центры (ТИЦ). Об этом в понедельник, 9 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В Москве новогодние турцентры были открыты в парке «Зарядье», на Манежной площади и Северном речном вокзале, в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. За две с половиной недели их посетили больше 60 тысяч москвичей и туристов, — рассказала она.

В мобильные пункты в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Казани пришли 10 тысяч человек. Чаще всего посетители интересовались достопримечательностями, прогулочными маршрутами и предстоящими культурными событиями.

Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма
Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма
Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Фото: Пресс-служба Мостуризма

Среди россиян в ТИЦ чаще всего обращались туристы из Твери, Уфы, Костромы, Саратова, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока и других городов, а из числа иностранцев — из Индии, Китая, Турции и государств Ближнего Востока.

Москва является одним из самых посещаемых городов в России. За период с января по сентябрь 2022 года город посетили 14,1 миллиона туристов. Этот показатель на семь процентов превышает результаты аналогичного периода 2021 года.

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