Волонтеры назвали проекты, в которых они приняли участие в 2022 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителям столицы рассказали, каким был прошедший 2022 год для участников ресурсного центра «Мосволонтер». Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Десятки тысяч волонтеров, которых поддерживает «Мосволонтер», принимали участие в проведении спортивных, патриотических, культурных и других мероприятий. Многие из них провели десятки и даже сотни часов, помогая людям.

Для Кирилла Кононаева ушедший год стал дебютным в качестве волонтера. В 2022-м он провел в новой для себя роли более 300 часов на 20 мероприятиях. К примеру, юноша был тимлидером на конкурсе «Сыны и дочери Отечества», менеджером на фестивале «Город неравнодушных», а также занимался волонтерской деятельностью на Детском культурном форуме.

В свою очередь студент Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова Денис Забродский заявил, что работа волонтера является не только уникальной возможностью по оказанию помощи нуждающимся, но и отличным способом узнать, чем сегодня живет столица.

Молодой человек давно состоит в волонтерском движении. В 2022 году Забродский был и волонтером, и тимлидером, и менеджером на разных городских мероприятиях, проведя на них свыше 400 часов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в 2022 году почти 300 тысяч человек присоединились к городскому волонтерскому движению.