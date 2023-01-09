Плюсы и минусы покупки квартиры в строящемся доме: мнение эксперта

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В данный момент, купив жилье в новостройке до сдачи дома, можно сэкономить довольно приличную сумму. Однако, приобретая такую квартиру, стоит помнить о возможных рисках. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Как отметил эксперт, в России есть две льготные программы, направленные на покупку квартиры в новостройке. При этом уже совсем скоро одну из них могут закрыть, уточнил Ракута.

— У нас существует семейная ипотека и госпрограмма. К этим двум программам пока что действует субсидированная ипотека с околонулевыми ставками. Уже был анонс, что госпрограмму будут закрывать, но пока есть возможность успеть ей воспользоваться и купить квартиру в многоквартирном доме, — объяснил эксперт.

По его словам, главное отличие семейной ипотеки от госпрограммы в том, что по госпрограмме нет никаких ограничений. Любой человек с подтвержденным доходом, который прошел проверку банка по кредитной истории и другим пунктам, может взять квартиру по льготной программе.

После отказа от госпрограммы экономия при покупке квартиры в строящемся доме будет потеряна, предупредил Ракута.

— У застройщиков продажи упадут: не все клиенты подходят под семейную ипотеку и не все готовы брать по стандартным условиям под условные 10–11 процентов. Смысл покупки квартиры в строящемся доме потеряется, если нет детей, — отметил специалист.

Самые серьезные риски при покупке жилья в строящемся доме:

вероятность недостроя;

срывы сроков строительства;

банкротство застройщиков.

При этом не всегда дольщик может рассчитывать на полный возврат средств в случае проблем у застройщика, уточнил эксперт.

— Если задерживаются сроки, то застройщик предлагает дольщикам подписать дополнительные соглашения. Если застройщик становится банкротом, то либо банк ищет другого подрядчика, либо стройка замораживается, и банк возвращает деньги. Но вам не вернут деньги по страховкам, оценкам, процентам по ипотеке — только деньги за саму квартиру, — рассказал брокер.

Очень часто застройщики, говоря о сроке ввода в эксплуатацию, вводят людей в заблуждение, отметил собеседник «ВМ». Например, указывается, что срок сдачи дома — 2023 год, но в договоре прописывается, что передача ключей будет возможна в течение полугода после ввода дома в эксплуатацию.

Бывают и другие проблемы, с которыми может столкнуться дольщик, отметил специалист.

— Например, квартира строилась 2,5 года, но за это время она успела подорожать, и человек решил ее продать. Для этого нужно получить согласие застройщика. Оно может быть бесплатным, а может составлять два процента от стоимости квартиры. Поэтому крайне важно читать договор, — заключил эксперт.