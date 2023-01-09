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Косметолог Малышева рассказала, как защитить кожу в сильные морозы

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Малышева рассказала, как защитить кожу в сильные морозы
Фото: Pexels

Дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, как защитить кожу лица от сильных морозов.

— На улице холод и ветер, помещения зимой отапливаются и кожа страдает от сухости, трещин, покраснений, шелушения. Степень повреждения и успех в восстановлении будет зависеть от того, какой тип у вашей кожи, — пояснила врач в комментарии Life.ru.

Если у человека сухая кожа, то стоит использовать молочко для умывания. Жирную кожу или склонную к жирности хорошо умывать зимой гелем-пенкой. При этом необходимо обязательно использовать SPF-защиту, ведь UVA-лучи активны круглый год.

Зимой стоит использовать крема с гиалуроновой кислотой, трегалозой, мочевиной.

Важно не забывать хорошо отшелушивать кожу при помощи различных пилингов, которые можно приготовить и в домашних условиях.

Ранее косметолог Ирина Котова рассказала, что у некоторых людей может возникать аллергия на холод. Когда человек замерзает, а также при низких температурах его кожа покрывается волдырями, может появиться зуд, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В холодное время года руки могут сохнуть, шелушиться и зудеть независимо от того, какое косметическое средство вы используете и что едите. Дерматологи дали советы, как справиться с проблемой.

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