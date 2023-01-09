Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Дикая страна»: британцев возмутили сносы памятников на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Дикая страна»: британцев возмутили сносы памятников на Украине
Фото: shutterstock

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали снос памятников на Украине, которые связаны с русской культурой.

Свое мнение на этот счет пользователи высказали в ответ на статью, в которой сообщается о демонтаже памятника Михаилу Ломоносову в Днепропетровске.

— Это их позор, сносить памятники исторических личностей, которые не имеют никакого отношения к конфликту. Наверняка у них нет ни одного украинского поэта, который мог бы сравниться с Пушкиным, — написал один из читателей.

Другой пользователь сравнил действия украинцев с поведением представителей движения Black Lives Matter, которые также сносили памятники.

— Дикая страна, — написал еще один комментатор.

29 декабря памятник русскому полководцу Александру Суворову был снесен в Одессе.

Днем ранее в Одессе рабочие начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. По словам депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, на территории, где расположен монумент, проводились соответствующие работы, людей туда не подпускали.

Украина Великобритания Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте