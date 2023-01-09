«Дикая страна»: британцев возмутили сносы памятников на Украине

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Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали снос памятников на Украине, которые связаны с русской культурой.

Свое мнение на этот счет пользователи высказали в ответ на статью, в которой сообщается о демонтаже памятника Михаилу Ломоносову в Днепропетровске.

— Это их позор, сносить памятники исторических личностей, которые не имеют никакого отношения к конфликту. Наверняка у них нет ни одного украинского поэта, который мог бы сравниться с Пушкиным, — написал один из читателей.

Другой пользователь сравнил действия украинцев с поведением представителей движения Black Lives Matter, которые также сносили памятники.

— Дикая страна, — написал еще один комментатор.

29 декабря памятник русскому полководцу Александру Суворову был снесен в Одессе.

Днем ранее в Одессе рабочие начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. По словам депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, на территории, где расположен монумент, проводились соответствующие работы, людей туда не подпускали.