Памятник Суворову снесли в Одессе

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Памятник русскому полководцу Александру Суворову был снесен в Одессе. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила местная газета «Думская».

— Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря, — сказано на портале издания.

Уточняется, что монумент переместят на хранение в Одесский национальный художественный музей, передает РИА Новости.

28 декабря в Одессе рабочие начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. По словам депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, на территории, где расположен монумент, проводятся работы, людей туда не подпускают.

26 декабря коммунальщики в городе Днепре снесли памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. Для этого рабочие использовали подъемный кран.