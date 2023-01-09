Москва в 2022 году побила рекорд по выходу новостроек на рынок

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В 2022 году московские девелоперы начали строительство 83 жилых и апартаментных комплексов против 76 в 2021-м, что стало самым большим показателем за последние четыре года. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили аналитики агентства «Метриум».

По словам специалистов, на рынке новостроек «старой» Москвы девелоперы были одинаково активными в сфере массового жилья, а также в секторе бизнес-класса. В экономклассе приступили к строительству 12 объектов, а в комфорт-классе — 17.

В прошедшем году уровень активности застройщиков был очень высоким, по мнению управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки. Она также добавила, что главной причиной этого стало отложенное предложение со времен коронавирусной пандемии, когда застройщики приостановили разработку новых проектов из-за неопределенности, связанной с карантином.

Коркка отметила, что на данную ситуацию повлияли события прошлого года, в связи с которыми застройщикам было выгодно заниматься запуском продаж, чтобы поймать волну инвестиционного спроса. В результате объем предложения вырос до значительных показателей. Однако специалист подчеркнула, что в 2023 году количество новых проектов на рынке может существенно сократиться, передают «Известия».

В данный момент, купив жилье в новостройке до сдачи дома, можно сэкономить довольно приличную сумму. Однако приобретая такую квартиру, стоит помнить о возможных рисках. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Как отметил эксперт, в России есть две льготные программы, направленные на покупку квартиры в новостройке.