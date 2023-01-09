Таиланд отменил проверку сертификатов вакцинации у туристов

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Минздрав Таиланда отменил требование о проверке сертификатов о вакцинации от коронавируса у туристов, которые прибывают в страну. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил глава Министерства здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун.

Он напомнил, что соответствующая мера была введена в субботу, 7 января.

— Мера, объявленная в субботу, отменяется с сегодняшнего дня, — цитирует министра РИА Новости.

30 декабря на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было опубликовано заявление о том, что Китаю следует усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией из-за роста числа заболеваний. Специалисты организации встретились с делегацией из Китая. По мнению экспертов ВОЗ, необходимо возобновить обмен данными относительно эпидемиологической ситуации и вакцинации.

До этого сообщалось, что китайские власти приняли решение упростить процедуру выдачи некоторых виз для российских граждан. Речь идет обо всех видах, кроме туристических. В настоящее время при подаче документов на визу не нужно предъявлять свой сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.