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Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний

Араз Салехов
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Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний
Фото: Администрация президента РФ

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова из-за его высказываний. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в одном из своих недавних интервью Смольянинов сделал заявления, направленные против России.

Накануне актер заявил, что он готов отправиться в зону спецоперации и воевать на стороне Украины. По его мнению, именно так он смог бы «защитить своих братьев» друг от друга. При этом Смольянинов пояснил, что ему все равно, что будет с Россией.

В связи с подобным высказыванием депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал возбудить в отношении артиста уголовное дело. Парламентарий добавил, что он обратится в Следственный комитет с подобной инициативой.

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