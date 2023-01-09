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Путин внес законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Евгений Жуков
Общество
Путин внес законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе ГД в понедельник, 9 января.

— Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года, — говорится в тексте документа.

До этого правительство России одобрило предложение об отказе от Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Помимо этого, глава российского государства подписал закон, обязывающий всех региональных чиновников сообщать в прокуратуру о попытках склонения их к коррупции. В этом случае чиновники должны уведомлять правоохранительные органы не позднее чем через пять дней после фактов склонения. Если чиновник уведомит о подобных действиях со стороны другого регионального чиновника, то он будет находиться под государственной защитой.

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