Путин обязал чиновников уведомлять о склонении к коррупции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий всех региональных чиновников сообщать в прокуратуру о попытках склонения их к коррупции. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 29 декабря, на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что чиновники должны уведомлять правоохранительные органы не позднее чем через пять дней после фактов склонения. Если чиновник уведомит о факте склонения его к коррупции другим региональным чиновником, то он будет находиться под государственной защитой, говорится в документе.

До этого правительство России одобрило предложение об отказе от Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство в этом году привлекло к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа.