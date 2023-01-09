Диетолог Залетова рассказала, как привести организм в норму после новогодних праздников

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Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова дала советы, как правильно устроить разгрузочные дни после новогодних праздников.

Как отметила эксперт, абсолютно противопоказаны после обильной еды в течение нескольких дней голодные разгрузочные диеты. Например, разгрузки на соках.

Правильный разгрузочный день — это небольшое снижение калорийности. Можно перейти на белково-овощную диету. Мясо, рыбу, птицу, творог стоит дополнить овощами. Для перекуса можно выбрать фрукты, но их лучше есть в первой половине дня.

Увеличение потребления овощей и фруктов поможет немного естественно «почистить» желудочно-кишечный тракт за счет большего количества клетчатки — вывести лишний холестерин, а также обогатить организм витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Также нужно пить достаточное количество воды, передает aif.ru.

До этого эндокринолог Арина Крымукова напомнила, что майонез отличается высокой калорийностью и большим количеством соли. Его частое употребление ведет к увеличению веса, уровня холестерина и риска развития атеросклеротических изменений в сосудах, передает РИАМО.

После Нового года многие люди не могут быстро вернуться к своему привычному весу. К тому же у некоторых привычный режим питания нарушается на протяжении праздников. «Вечерняя Москва» разбиралась, как правильно питаться после Нового года, чтобы быстро прийти в форму.