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Андрей Бочкарев: Готовность монолитных конструкций комплекса задний НКЦ превысила 90 процентов

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Готовность монолитных конструкций комплекса задний НКЦ превысила 90 процентов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Общестроительная готовность основных монолитных конструкций комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) превысила 90 процентов. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Национальный космический центр — один из ключевых проектов не только для Москвы, но и для страны в целом... На сегодняшний день готовность основных монолитных конструкций комплекса зданий НКЦ можно оценить в 93 процента, — сказал он.

Заммэра уточнил, что на новогодних каникулах работы по его строительству не останавливались. В частности на объекте задействовано порядка 1400 человек и 25 единиц строительной техники. По его словам, специалисты завершили монолитные работы в низкоэтажной части комплекса. Также подходят к концу кровельные работы. Помимо этого, в ходе работ продолжается устройство внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей и лифтового оборудования.

До этого стали известны сроки завершения строительства башни Национального космического центра в Москве. Как уточняется, возведение завершится до конца марта.

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