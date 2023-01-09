Андрей Бочкарев: В районе Москворечье-Сабурово построят съезд с участка МСД на Каширское шоссе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Южный административный округ, район Москворечье-Сабурово Карта всех событий

Дорожный съезд с участка Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе возведут в районе Москворечье-Сабурово. Об этом в понедельник, 9 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам представителя мэрии, многоуровневая развязка на участке пересечения МСД с Каширским шоссе обеспечит съезд с Юго-Восточной хорды в сторону МКАД. Бочкарев также добавил, что специалисты проложат боковую дорогу вдоль Каширского шоссе к Шипиловскому проезду и улице Борисовские Пруды. Все проводимые строительные работы будут вестись за счет городского бюджета.

Длина правоповоротного съезда с Юго-Восточной хорды на Каширское шоссе составит порядка 800 метров, а ширина дорожного полотна на этом участке — от 5 до 11 метров. Бочкарев отметил, что здесь планируется сооружение остановки для общественного транспорта.

Кроме того, профильные специалисты займутся реконструированием подземного пешеходного перехода через шоссе в районе дома 57, корпус 1.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что комитет выдал разрешение на строительство данной конструкции. За качеством возведения конструкции будет следить Управление по надзору за объектами дорожно-мостового строительства.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что общестроительная готовность основных монолитных конструкций комплекса зданий Национального космического центра превысила 90 процентов.