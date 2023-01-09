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Многофункциональный городской павильон построят на набережной Марка Шагала

Араз Салехов
Город
Многофункциональный городской павильон построят на набережной Марка Шагала
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

На набережной Марка Шагала планируется строительство многофункционального городского павильона Shagal, общая площадь которого превысит 6,5 тысячи квадратных метров. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Двухэтажное здание расположено в центре парковой зоны, одним фасадом обращено к излучине Москвы-реки, другим — к жилой застройке. Все функциональные зоны объединены в гибкую структуру, предлагающую посетителям различные сценарии взаимодействия. Строительство уже началось, в перспективе объект претендует на роль важного районного центра, — отметил он.

По его словам, это связано с тем, что само здание может легко адаптировать к меняющимся запросам горожан.

Также стало известно о реконструкции офисного здания, по окончании которой в нем откроют новую поликлинику. Решение о проведении реконструкции было принято в процессе заседания рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии.

Помимо этого, в САО Москвы идет строительство Ледяного сада из зеркальных панелей на территории жилого комплекса «Молжаниново». Кузнецов отметил, что в проекте живые красочные растения соединятся с зеркальными «глыбами льда». Эффект Ледяного сада будет создан благодаря зеркальным панелям высотой от 1 до 3,5 метра.

Строительство Москва Сергей Кузнецов
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