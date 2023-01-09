В Гидрометцентре рассказали о погоде на старый Новый год в Москве

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Жителей столицы ждет «мягкая» новогодняя ночь по старому стилю. Об этом в понедельник, 9 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В новогоднюю ночь по старому стилю будет «мягкий режим»: сильного ветра не прогнозируется, температура в диапазоне минус 3–6 градусов, местами небольшой снег, — заявил эксперт.

Он также добавил, что в дневное время 14 января отметки на столбиках термометров будут показывать до минус 2–3 градусов, но эти показатели будут стремиться к нулевой температуре, передает РИА Новости.

До этого синоптик Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что на Крещение в Москве стоит ожидать околонулевые температуры, а привычных крещенских морозов в этом году не будет. Кроме того, специалист отметил, что прогнозы погоды на Крещение меняются ежедневно. Более точные данные можно будет получить за неделю до праздника.

Также Ильин рассказал «ВМ», какая погода будет в столице на предстоящей неделе. По словам эксперта, с 9 января в Москве начнется постепенное потепление.