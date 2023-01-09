Людмила Гусева: Индексация выплат и пособий затронет все категории нуждающихся в поддержке москвичей

Фото: duma.mos.ru

Соцвыплаты, которые проиндексировали в столице в 2023 году, помогут оказывать своевременную помощь всем категориям граждан. Об этом заявила депутат Московской городской думы Людмила Гусева.

По ее словам, на предоставление мер социальной поддержки в бюджете Москвы предусмотрено 589,6 миллиарда рублей. Так, город помогает пенсионерам, малообеспеченным семьям и гражданам с инвалидностью.

Гусева добавила, что с 2023 года в столице увеличили выплату при рождении ребенка. Для первенца она будет составлять 108,5 тысячи рублей, для второго ребенка — 152 тысячи, для третьего и последующих детей — 217,18 тысячи.

Депутат уточнила, что региональную поддержку также получают около двух миллионов пенсионеров. В 2023 году неработающий москвич старшего возраста будет получать не менее 23,3 тысячи рублей.

Кроме того, в городе на 10 процентов проиндексировали выплаты ветеранам, труженикам тыла и сиротам, передает агентство городских новостей «Москва».

С 2023 года начали действовать новые правила доставки пенсий. Доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская отметила, что раньше почтальоны приносили пенсию только раз в месяц.