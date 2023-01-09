Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Людмила Гусева: Индексация выплат и пособий затронет все категории нуждающихся в поддержке москвичей

Полина Долганова
Город
Людмила Гусева: Индексация выплат и пособий затронет все категории нуждающихся в поддержке москвичей
Фото: duma.mos.ru

Соцвыплаты, которые проиндексировали в столице в 2023 году, помогут оказывать своевременную помощь всем категориям граждан. Об этом заявила депутат Московской городской думы Людмила Гусева.

По ее словам, на предоставление мер социальной поддержки в бюджете Москвы предусмотрено 589,6 миллиарда рублей. Так, город помогает пенсионерам, малообеспеченным семьям и гражданам с инвалидностью.

Гусева добавила, что с 2023 года в столице увеличили выплату при рождении ребенка. Для первенца она будет составлять 108,5 тысячи рублей, для второго ребенка — 152 тысячи, для третьего и последующих детей — 217,18 тысячи.

Депутат уточнила, что региональную поддержку также получают около двух миллионов пенсионеров. В 2023 году неработающий москвич старшего возраста будет получать не менее 23,3 тысячи рублей.

Кроме того, в городе на 10 процентов проиндексировали выплаты ветеранам, труженикам тыла и сиротам, передает агентство городских новостей «Москва».

С 2023 года начали действовать новые правила доставки пенсий. Доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская отметила, что раньше почтальоны приносили пенсию только раз в месяц.

Депутаты Мосгордума Пособия Выплаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте