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Задержанный по подозрению в убийстве жены житель Барнаула избивал свою супругу

Степан Жирнов
Происшествия
Задержанный по подозрению в убийстве жены житель Барнаула избивал свою супругу
Фото: Pixabay

Житель Барнаула, которого задержали по подозрению в убийстве собственной жены, избивал супругу и отбирал у нее деньги. Об этом стало известно в понедельник, 9 января.

По неподтвержденным данным, супруги часто обращались в полицию и жаловались друг на друга. Так, женщина сообщала в правоохранительные органы о том, что 37-летний муж регулярно ее избивал, угрожал ей, а также отбирал деньги, документы и запирал в квартире, сообщил телеканал РЕН ТВ.

При этом мужчина, сообщивший в полицию о пропаже супруги, утверждал, что 38-летняя женщина пила и часто пропадала на несколько суток.

Тело погибшей обнаружили на крыше жилого дома по улице Юрина в Барнауле 8 января. По подозрению в убийстве задержали супруга женщины. По версии следствия, в ночь с 4 на 5 января злоумышленник задушил жертву, после чего, чтобы сокрыть преступление, вытащил ее тело на последний этаж. Вещи и телефон погибшей мужчина спрятал в электронном щитке. Затем он обратился в полицию с заявлением о пропаже жены.

Задержанный вину не признал и сотрудничать со следствием отказался.

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