Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сообщения украинской стороны о переговорах замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака с европейскими политиками по поводу перемирия с Украиной являются уткой. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

— Нет, оно несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка. Причем, если я правильно понимаю, там, действительно у них были какие-то сообщения, но они были про другого человека с фамилией Козак, у них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть тоже человек с такой фамилией, — отметил он.

Также официальный представитель Кремля назвал фейковой информацию о якобы предложенном «корейском сценарии» урегулирования конфликта, сообщает РИА Новости.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают урегулирование конфликта по «корейскому сценарию». По его словам, Москва во время контактов с Западом утверждает, что готова к уступкам, «но для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня».

Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине. По его мнению, победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.