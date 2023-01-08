Секретарь СНБО Украины заявил, что Киеву предлагают корейский сценарий урегулирования

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Киеву предлагают урегулирование конфликта по «корейскому сценарию», заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в воскресенье, 8 января.

— Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы, — сказал Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, Москва во время контактов с Западом утверждает, что готова к уступкам, «но для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня», передает РИА Новости.

Война между Северной и Южной Кореей в начале 1950-х завершилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Стороны формально до сих пор находятся в состоянии войны. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели.

До этого обозреватель Hill Авраам Шама заявил, что страны западного мира готовы положить конец конфликту на Украине, поскольку хотят уделить больше внимания своим экономикам. Стремление западных стран к прекращению конфликта на Украине, считает автор, связано с негативным влиянием антироссийских санкций на их экономику.

Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине. По его мнению, победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.