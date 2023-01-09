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Канатная дорога и горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» продлили время работы на час

Евгений Жуков
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Канатная дорога и горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» продлили время работы на час
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
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Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» и Московская канатная дорога стали работать на час дольше. Об этом в понедельник, 9 января, рассказали в пресс-службе организации.

Там также добавили, что данное решение связано с высоким спросом у гостей. Теперь в понедельник канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 22:00, а в пятницу — с 11:00 до 23:00.

В выходные дни она будет работать по следующему графику: в субботу — с 10:00 до 23:00, в воскресенье — с 10:00 до 22:00, передает официальный сайт спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

По словам представителей организации, благодаря подобной инициативе у москвичей появится возможность кататься на горных лыжах или сноуборде сразу после работы.

До этого стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл на Воробьевых горах горнолыжный комплекс и восстановленную эскалаторную галерею. По словам главы города, на территории данного комплекса в будущем можно будет проводить тематические соревнования. Собянин также подчеркнул, что в данном спортивном кластере были организованы все необходимые условия для спортсменов.

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