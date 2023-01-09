В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

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В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Помимо этого, сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Ночью 9 января звуки взрывов были слышны в приграничных районах Харьковской области Украины. По информации украинского издания «Зеркало недели», взрывы также были слышны на территории Сумской области. Также воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях восточноевропейского государства.

Накануне два взрыва прозвучали в городе Мерефе Харьковской области после объявления воздушной тревоги. В то же время очевидцы сообщили, что в области было слышно четыре взрыва.