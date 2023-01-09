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ЦБ и правительство РФ работают над новым инструментом для долгосрочных накоплений россиян

Евгений Жуков
Финансы
ЦБ и правительство РФ работают над новым инструментом для долгосрочных накоплений россиян
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российское руководство может сформировать новый финансовый инструмент для долгосрочных накоплений граждан — ими станут бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом в понедельник, 9 января, сообщило РБК со ссылкой на источники и подтверждение от главы комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

В тексте публикации говорится, что Банк России совместно с кабинетом министров проработают возможность выпуска долгосрочных ОФЗ без промежуточных купонных выплат для формирования долгосрочных накоплений граждан.

Согласно стратегии подобные ОФЗ должны поспособствовать в получении продуктов и услуг финансового рынка населению с невысокими доходами. Подобное решение должно уменьшить затраты на финансовые услуги и снизить неравномерность их распределения.

Профильные специалисты посчитали, что бескупонные ОФЗ могут стать интересным вариантом в плане налогообложения. Учитывая, что по таким бумагам нет купонных выплат, НДФЛ не удерживается. Кроме того, еще одним преимуществом таких бумаг станет более высокая доходность относительно классического депозита, передает РБК.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Министерство финансов России разместило ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей на фоне исторически рекордного спроса инвесторов. На безлимитных аукционах инвесторам были предложены облигации трех серий.

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