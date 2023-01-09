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Москвичи смогли увидеть необычное оптическое явление в небе

Евгений Белоусов

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Москвичи смогли увидеть необычное оптическое явление в небе
Фото: shutterstock

Жители Москвы смогли увидеть в небе над столицей необычное оптическое явление — солнечное гало. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Дело в том, что облаков сегодня не так много, они не везде есть. В той части Москвы, где облака есть, гало можно наблюдать, — рассказал он.

По словам синоптика, облака должны быть не очень плотными, чтобы в них было преломление, именно тогда обычно и появляется солнечное гало, передает РИА Новости.

Солнечное гало — это атмосферное оптическое явление. Оно выглядит как свечение в форме дуги, круга или столба вокруг источника света.

До этого синоптик Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что на Крещение в Москве стоит ожидать околонулевой температуры, а привычных крещенских морозов в этом году не будет.

Кроме того, специалист отметил, что прогнозы погоды на Крещение меняются ежедневно. Более точные данные можно будет получить за неделю до праздника.

Также Ильин рассказал «ВМ», какая погода будет в столице на этой неделе. Так, с 9 января в Москве прогнозируется постепенное потепление.

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