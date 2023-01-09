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Убийство в Рождество: мужчина зарезал знакомого в бытовке на востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Убийство в Рождество: мужчина зарезал знакомого в бытовке на востоке столицы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, Большая Оленья улица Карта всех событий

На востоке столицы мужчина зарезал своего знакомого в бытовке. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 9 января.

По ее словам, убийство произошло в бытовке, расположенной на Большой Оленьей улице, 7 января. Между двумя знакомыми возник конфликт, перешедший в драку. В результате потасовки один из мужчин несколько раз ударил другого ножом в живот. От полученных травм 46-летний оппонент скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний уроженец Ивановской области. Фигуранту предъявили обвинение, в ходе допроса он признал свою вину.

В понедельник, 9 января, следствие попросит Преображенский районный суд заключить подозреваемого под стражу.

Другое убийство произошло 6 января в коммунальной квартире в центре Москвы. Молодой местный житель поссорился с соседом, после чего ударил того ножом в живот. Мужчину пытались спасти врачи, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину, а позже было найдено и орудие убийства.

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