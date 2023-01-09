Свыше 2,5 тысячи вопросов решили москвичи с помощью портала «Наш город» в новогодние каникулы

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В новогодние каникулы благодаря порталу «Наш город» москвичи смогли решить более 2,5 тысячи вопросов. Об этом в понедельник, 9 января, рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

— Чаще всего в новогодние праздники москвичи сообщали на портал «Наш город» о снеге и гололеде во дворе, на эту тему поступило 6471 обращений. Обращений по поводу снега и гололеда на проезжей части или тротуаре было меньше — 1605. О неубранной дворовой территории пользователи портала сообщили 1174 раза, — отметил он.

В общей сложности более чем за 11 лет работы портала с его помощью удалось устранить более 6,6 миллиона нарушений в содержании объектов городского хозяйства.

До этого москвичам рассказали об обновлениях на портале «Наш город». Теперь на главной странице сайта можно увидеть актуальные сезонные задачи (снег, наледь, сосульки), также горожане могут ознакомиться с разделом «Новое на портале».

В прошлом году москвичи записались на прием к нотариусу через портал mos.ru около 27 тысяч раз. По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, в настоящее время с помощью портала можно записаться к 200 столичным нотариусам.