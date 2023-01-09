Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Свыше 2,5 тысячи вопросов решили москвичи с помощью портала «Наш город» в новогодние каникулы

Араз Салехов
Город
Свыше 2,5 тысячи вопросов решили москвичи с помощью портала «Наш город» в новогодние каникулы
Фото: Unsplash

В новогодние каникулы благодаря порталу «Наш город» москвичи смогли решить более 2,5 тысячи вопросов. Об этом в понедельник, 9 января, рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

— Чаще всего в новогодние праздники москвичи сообщали на портал «Наш город» о снеге и гололеде во дворе, на эту тему поступило 6471 обращений. Обращений по поводу снега и гололеда на проезжей части или тротуаре было меньше — 1605. О неубранной дворовой территории пользователи портала сообщили 1174 раза, — отметил он.

В общей сложности более чем за 11 лет работы портала с его помощью удалось устранить более 6,6 миллиона нарушений в содержании объектов городского хозяйства.

До этого москвичам рассказали об обновлениях на портале «Наш город». Теперь на главной странице сайта можно увидеть актуальные сезонные задачи (снег, наледь, сосульки), также горожане могут ознакомиться с разделом «Новое на портале».

В прошлом году москвичи записались на прием к нотариусу через портал mos.ru около 27 тысяч раз. По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, в настоящее время с помощью портала можно записаться к 200 столичным нотариусам.

Статистика портал «Наш город» Москва
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте