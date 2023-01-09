СМИ: Брат актера Смольянинова отбывает срок в колонии за убийство

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Емельян Николаев, брат актера Артура Смольянинова, находится в колонии строгого режима за убийство. Об этом сообщает RT в понедельник, 9 января.

Мужчина приходится артисту младшим сводным братом: у них одна мать, но разные отцы. Он, по данным издания, придерживается националистических взглядов и совместно с единомышленниками в прошлом нападал на людей других национальностей.

В октябре 2012 года Николаева приговорили к 18 годам колонии с ограничением свободы на 2 года после освобождения за убийство гражданина Армении. Тогда преступники 11 раз ударили жертву ножом и украли у нее 4 тысячи рублей, передает Telegram-канал RT.

До этого Смольянинов заявил, что он готов отправиться в зону специальной военной операции и воевать за украинскую сторону. Актер считает, что именно таким образом он смог бы «защитить своих братьев» друг от друга.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его слов. В пресс-службе ведомства напомнили, что в одном из своих недавних интервью актер сделал ряд неприемлемых заявлений, направленных против страны.