Москвичи назвали самые раздражающие новогодние подарки

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Каждый второй москвич рад своим новогодним подаркам, при этом 15 процентов опрошенных горожан остались недовольны полученными презентами. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно данным, еще 32 процента респондентов, скорее, довольны полученным подарком. Причем мужчин, недовольных подарками, в 1,5 раза больше, чем женщин: 19 и 8 процентов соответственно.

Чаще всего горожане недовольны следующими подарками — дешевые сладости и носки. При этом больше всего москвичей обрадовали подарки в виде дорогостоящих девайсов и гаджетов, ювелирных изделий, бытовой техники, косметики и парфюмерии.

Также стали известны самые любимые новогодние традиции москвичей. Самой любимой из них стали встречи с родными и друзьями — именно так предпочитают проводить январские каникулы 15 процентов жителей столицы, согласно опросу SuperJob.

При этом 13 процентов опрошенных своим любым предновогодним делом назвали украшение дома и елки. По 7 процентов респондентов любят обмениваться подарками и накрывать праздничный стол.