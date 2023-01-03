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Стали известны самые любимые новогодние традиции москвичей

Араз Салехов
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Стали известны самые любимые новогодние традиции москвичей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Самой любимой новогодней традицией москвичей стали встречи с родными и друзьями. Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, именно так предпочитают проводить январские каникулы 15 процентов жителей столицы.

При этом 13 процентов опрошенных своим любым предновогодним делом назвали украшение дома и елки. По семь процентов респондентов любят обмениваться подарками и накрывать праздничный стол.

При этом шесть процентов опрошенных любят загадывать желания, а три процента — любят ходить под Новый год в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.

Как уточняется, женщины больше любят украшать дом, наряжать елку, загадывать желания под бой курантов, а мужчины — вкусно поесть, отдохнуть и попариться в бане.

Также москвичи назвали фильмы, которые планируют смотреть в новогодние каникулы.

До этого стало известно, сколько москвичей искренне ждали празднования Нового года. Так, праздничное настроение в канун новогодних каникул было только у 27 процентов жителей столицы.

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