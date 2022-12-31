Стало известно, сколько москвичей искренне чувствуют новогоднее настроение

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Праздничное настроение в канун новогодних каникул есть только у 27 процентов жителей столицы. В свою очередь 13 процентов лишь имитируют радость, чтобы не расстраивать родных людей, а каждый второй москвич не чувствует никакого настроения и даже не пытается это скрыть. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Там также отметили, что среди мужского населения Москвы больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин. За 2022-й соотношение москвичей, встречающих новый год с настроением и без, практически никак не изменилось.

Среди молодежи встречаются преимущественно те, кто радуется грядущему празднику. Так, по данным сервиса, 44 процента респондентов в возрасте до 24 лет позитивно относятся к Новому году.

До этого москвичи рассказали, что планируют успеть до Нового года. Среди важных дел, которые нужно сделать до новогодних каникул, опрошенные назвали сдачу экзаменов, завершение творческих проектов, фотосессии, чтение книг, а также посещение парикмахерской.

Почти 1,6 тысячи россиян также рассказали, что их больше всего раздражает в подготовке к Новому году.