Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершится в этом году

Лейла Алиева
Город
Собянин: Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершится в этом году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершилось на две трети. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 9 января.

— Параллельно строим инженерные коммуникации и дороги в районе дублера. В частности, две недели назад закончена реконструкция улица Барклая с новым путепроводом. В течение 7–8 месяцев завершим работы на улице Ивана Франко, — рассказал он.

Уже был открыт Старорублевский путепровод, пересекающий строящийся дублер и МЦД-1. Протяженность дороги увеличили до 240 метров.

Фото: Сайт Сергея Собянина
1/4
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
2/4
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
3/4
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
4/4
Фото: Сайт Сергея Собянина

Благодаря этому улучшится транспортная доступность сразу в нескольких районах, среди них — Фили-Давыдково, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское, написал Собянин в Telegram-канале.

4 января мэр рассказал о планах дорожного строительства в городе в наступившем году. В скором времени специалисты завершат строительство южного участка МСД, Южной рокады и Северного дублера Кутузовского проспекта.

Строительство Москва Сергей Собянин Дороги
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте