Собянин: Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершится в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершилось на две трети. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 9 января.

— Параллельно строим инженерные коммуникации и дороги в районе дублера. В частности, две недели назад закончена реконструкция улица Барклая с новым путепроводом. В течение 7–8 месяцев завершим работы на улице Ивана Франко, — рассказал он.

Уже был открыт Старорублевский путепровод, пересекающий строящийся дублер и МЦД-1. Протяженность дороги увеличили до 240 метров.

1/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 2/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 3/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 4/4 Фото: Сайт Сергея Собянина

Благодаря этому улучшится транспортная доступность сразу в нескольких районах, среди них — Фили-Давыдково, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское, написал Собянин в Telegram-канале.

4 января мэр рассказал о планах дорожного строительства в городе в наступившем году. В скором времени специалисты завершат строительство южного участка МСД, Южной рокады и Северного дублера Кутузовского проспекта.