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Мужчина украл два дорогих телефона из гримерки театра в центре Москвы

Степан Жирнов
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Мужчина украл два дорогих телефона из гримерки театра в центре Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В одном из театров в центре столицы злоумышленник похитил два дорогих телефона из гримерки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в понедельник, 9 января.

Преступление произошло в культурном заведении на улице Арбат. Похититель смог проникнуть в гримерку сотрудниц театра, дверь в которую была не закрыта, и похитил два дорогих гаджета, после чего скрылся. Общий нанесенный ущерб составил 132 тысячи рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В результате оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали в Подмосковье. Им оказался приезжий ранее судимый 60-летний мужчина, который жил в Московской области временно. На момент поимки он успел распорядиться по собственному усмотрению.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще одно подобное преступление произошло в кафе в центре Москвы. Молодой человек украл 700 тысяч рублей у одного из посетителей, после чего в первую очередь приобрел себе мобильный телефон и аксессуары к нему.

Подмосковье Московская область Москва МВД Центральный административный округ (ЦАО)
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