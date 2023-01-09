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Школу на 1,1 тысячи мест планируют ввести на западе Москвы в 2026 году

Араз Салехов
Город
Школу на 1,1 тысячи мест планируют ввести на западе Москвы в 2026 году
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, проезд Стройкомбината, вл1 Карта всех событий

В ЗАО в 2026 году планируют ввести в эксплуатацию школу на 1,1 тысячи мест в рамках строительства жилого комплекса «Новое Очаково». Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Уточняется, что объект в районе Очаково-Матвеевское передадут городу после завершения строительства для включения в столичную систему образования. Как уточняется, строительство объекта будет проходить по адресу проезд Стройкомбината, владение 1, сообщает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно о строительстве учебного корпуса на 350 мест в 17-м квартале Некрасовки. В новом корпусе будет насчитываться четыре этажа.

Облицовку объекта выполнят из керамогранитных плит. Здание будет оформлено в белом и оранжевом оттенках.

Также сообщалось о начале строительства общественно-жилой застройки с социальными объектами в рамках комплексного развития территории на севере Москвы. Площадь рассматриваемой территории превышает 15 гектаров, суммарная поэтажная площадь общественно-жилой застройки составит около 380 тысяч квадратных метров.

Строительство Западный административный округ (ЗАО) Москомстройинвест Москва Школы
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