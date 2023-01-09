«Оранжевый» уровень опасности из-за морозов продлили в Москве до 11 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Из-за аномальных морозов в Москве продлен «оранжевый» уровень погодной опасности до среды, 11 января. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в Гидрометцентре России.

— Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9–17 градусов ниже климатической нормы, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что предупреждение об «оранжевом» уровне опасности продлится в Москве до 14:00 11 января.

9 января в Гидрометцентре сообщили, что потепление придет в Москву на текущей неделе. К выходным ожидаются температуры около нуля градусов.

По данным синоптиков, столичный регион будет находиться на границе восточного холодного антициклона и западного циклона, в котором циркулируют более теплые воздушные массы. Потепление ожидается по причине ветреной погоды.

До этого синоптик Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что на Крещение в столице стоит ожидать околонулевой температуры, а привычных крещенских морозов в этом году не будет.

Кроме того, специалист отметил, что прогнозы погоды на Крещение меняются ежедневно. Более точные данные можно будет получить за неделю до праздника.