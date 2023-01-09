В Госдуме предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков лицам младше 18 лет.

— Наши дети имеют возможность купить подобного рода продукцию, которая пагубно сказывается на их здоровье и зачастую приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, — говорится в пояснительной записке.

Депутаты также отметили возросшую долю потребления энергетиков в стране, однако их продажа, как уточняется, до сих пор никак не регулируется. Подобную проблему, подчеркнули инициаторы, уже не раз поднимали разнообразные общественные организации.

Кроме того, регулярное потребление энергетиков вызывает у молодых людей настоящую зависимость, говорится в записке на сайте Госдумы.

В конце прошлого года вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Так, в документе сообщалось, что на упаковке таких продуктов должна быть размещена опознавательная маркировка.

Также в России готовы рассмотреть вопрос об увеличении минимального возраста при продаже алкоголя для снижения его потребления. Министерство здравоохранения России может рассмотреть и вопросы об установлении новых запретов в рекламной сфере и увеличении санкций за пропаганду алкоголя.