Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд в Москве арестовал виновника ДТП на Севастопольском проспекте

Лейла Алиева
Происшествия
Суд в Москве арестовал виновника ДТП на Севастопольском проспекте
Фото: Прокуратура Москвы

Обвиняемого в ДТП на Севастопольском проспекте арестовали до 5 марта 2023 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 9 января.

— С учетом позиции прокуратуры ЮАО суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в совершении ДТП на Севастопольском проспекте, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 марта 2023 года, — сказала правоохранитель.

Видео: Прокуратура Москвы

Также мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения».

Данная авария произошла вечером 5 января на Севастопольском проспекте. Водитель автомобиля Porsche выехал на встречную полосу, совершив столкновение с автомобилем Skoda, а затем с Volkswagen.

В результате инцидента пострадали четыре человека. По информации прокуратуры Москвы, водитель Porsche находился в состоянии наркотического опьянения.

Аресты Москва ДТП Прокуратура Суды
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте