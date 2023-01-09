Суд в Москве арестовал виновника ДТП на Севастопольском проспекте

Фото: Прокуратура Москвы

Обвиняемого в ДТП на Севастопольском проспекте арестовали до 5 марта 2023 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 9 января.

— С учетом позиции прокуратуры ЮАО суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в совершении ДТП на Севастопольском проспекте, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 марта 2023 года, — сказала правоохранитель.

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Также мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения».

Данная авария произошла вечером 5 января на Севастопольском проспекте. Водитель автомобиля Porsche выехал на встречную полосу, совершив столкновение с автомобилем Skoda, а затем с Volkswagen.

В результате инцидента пострадали четыре человека. По информации прокуратуры Москвы, водитель Porsche находился в состоянии наркотического опьянения.