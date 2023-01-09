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«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов

Лейла Алиева
Общество
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов
Фото: depositphotos

Утечка данных «Спортмастера» не включает платежную информацию покупателей. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил представитель компании.

— 31 декабря в одном из Telegram-каналов был опубликован архив с данными клиентов «Спортмастера». В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт, — рассказал он.

В результате проверки архива удалось выяснить, что утечка данных не касается логинов и паролей пользователей, платежной информации, а также учетных данных сотрудников. В настоящее время проводится проверка, причины инцидента уточняются.

Согласно предварительным данным, утечка произошла через одного из подрядчиков компании, который имел доступ к указанной информации, передает ТАСС.

В конце декабря произошла утечка данных у сервиса «Ситимобил», которая привела к тому, что в публичном доступе оказались не только данные о водителях, но и обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок клиентов. В течение суток было направлено в Роскомнадзор оповещение об утечке, а через три дня с момента происшествия «Ситимобил» направил письмо с перечислением реализованных мер для защиты информации.

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