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Росавиация опровергла слухи об отмене режима ограничения полетов на юге и в центре России

Евгений Белоусов
Общество
Росавиация опровергла слухи об отмене режима ограничения полетов на юге и в центре России
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России не отменялся и продолжает действовать. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе Росавиации.

До этого в ряде Telegram-каналов распространилась якобы копия письма заместителя главы Росавиации Владимира Потешкина. В письме утверждалось, что 11 российских аэропортов возобновят работу с 15 января.

Однако в Росавиации опровергли подобную информацию и заявили, что этот документ является подделкой, а режим ограничения все еще действует, передает ТАСС.

В декабре 2022 года генеральный директор IATA Уильям Уолш заявил, что Западу необходимо приготовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство.

По его мнению, авиакомпании испытывают трудности из-за запрета на полеты над Россией и Украиной, так как это привело к скоплению самолетов в небе над Европой. При этом, как отметил Уолш, открытие российского воздушного пространства не должно произойти до окончания конфликта на Украине.

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