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Более восьми тысяч человек посетили Музей воды в 2022 году

Лейла Алиева
Город
Более восьми тысяч человек посетили Музей воды в 2022 году
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Саринский проезд, 13с5 Карта всех событий

Свыше восьми тысяч человек посетили Музей воды в прошлом году. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В музее собраны уникальные экспонаты, рассказывающие историю развития водоснабжения и водоотведения столицы: предметы быта VIII-XIX веков подлинные исторические документы — рукописные альбомы, карты, рабочие чертежи с автографами российских ученых и инженеров макеты действующих инженерных сооружений электрифицированные карты источников водоснабжения и многое другое, — говорится в сообщении.

Посетители также могут узнать историю становления централизованных систем водоснабжения и водоотведения Москвы. Посетить музей можно по предварительной регистрации с понедельника по пятницу, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В 2022 году Музей Победы организовал около 30 выставочных проектов. Так, выставка «Обыкновенный нацизм», которая открылась в музее 19 апреля, преследовала цель показать разрушительность идей нацизма.

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