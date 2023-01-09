Более восьми тысяч человек посетили Музей воды в 2022 году

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

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Свыше восьми тысяч человек посетили Музей воды в прошлом году. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В музее собраны уникальные экспонаты, рассказывающие историю развития водоснабжения и водоотведения столицы: предметы быта VIII-XIX веков подлинные исторические документы — рукописные альбомы, карты, рабочие чертежи с автографами российских ученых и инженеров макеты действующих инженерных сооружений электрифицированные карты источников водоснабжения и многое другое, — говорится в сообщении.

Посетители также могут узнать историю становления централизованных систем водоснабжения и водоотведения Москвы. Посетить музей можно по предварительной регистрации с понедельника по пятницу, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В 2022 году Музей Победы организовал около 30 выставочных проектов. Так, выставка «Обыкновенный нацизм», которая открылась в музее 19 апреля, преследовала цель показать разрушительность идей нацизма.